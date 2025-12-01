Marché de noël Espace Daniel Balavoine Bizanos
Espace Daniel Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos Pyrénées-Atlantiques
-Marché de noël composé de 40 exposants Idées cadeaux, artisanat local, décorations, bijoux, bougies, jeux, livres…
-Stands avec des produits gourmands, commerçants du marché du jeudi, vin chaud, douceurs et spécialités locales.
-Mur digital interactif (WALL EVENTS)
-Food Trucks toute la journée
– Spectacles de l’École de musique et concert Gospel .
Espace Daniel Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 64 18 06 service.culture@ville-bizanos.fr
