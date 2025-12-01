Marché de noël Espace Daniel Balavoine Bizanos

Marché de noël Espace Daniel Balavoine Bizanos samedi 13 décembre 2025.

Espace Daniel Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

-Marché de noël composé de 40 exposants Idées cadeaux, artisanat local, décorations, bijoux, bougies, jeux, livres…
-Stands avec des produits gourmands, commerçants du marché du jeudi, vin chaud, douceurs et spécialités locales.
-Mur digital interactif (WALL EVENTS)
-Food Trucks toute la journée
– Spectacles de l’École de musique et concert Gospel   .

Espace Daniel Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 64 18 06  service.culture@ville-bizanos.fr

