Marché de noël Espace Daniel Balavoine Bizanos

Marché de noël

Espace Daniel Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

-Marché de noël composé de 40 exposants Idées cadeaux, artisanat local, décorations, bijoux, bougies, jeux, livres…

-Stands avec des produits gourmands, commerçants du marché du jeudi, vin chaud, douceurs et spécialités locales.

-Mur digital interactif (WALL EVENTS)

-Food Trucks toute la journée

– Spectacles de l’École de musique et concert Gospel .

Espace Daniel Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 64 18 06 service.culture@ville-bizanos.fr

English : Marché de noël

L’événement Marché de noël Bizanos a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Pau