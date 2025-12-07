Marché de Noël Salle des fêtes Blainville-Crevon
Salle des fêtes 163 Route de Ry Blainville-Crevon Seine-Maritime
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Le comité des fêtes de Blainville-Crevon vous invite à son Marché de Noël ce vendredi 7 décembre à la salle des fêtes de Blainville Crevon.
Venez admirer les stands des nombreux artisans venus présenter leurs produits de Noël, les balades en calèches et assister à la venue du Père Noël ! Vous pourrez également acheter votre sapin de Noël, avec ou sans bûche, dont les profits iront au Téléthon.
Venez nombreux au Marché de Noël de Blainville-Crevon. .
Salle des fêtes 163 Route de Ry Blainville-Crevon 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 92 20 74 comiteblainvillecrevon@gmail.com
