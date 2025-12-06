Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Salle des fêtes Blainville-sur-Mer

Marché de Noël Salle des fêtes Blainville-sur-Mer samedi 6 décembre 2025.

Marché de Noël

Salle des fêtes Route de la Louverie Blainville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :
2025-12-06

Marché de Noël le 6 décembre de 14h à 18h et le 7 décembre de 10h à 18h.
Une trentaine d’exposants et de producteurs locaux.
Rendez-vous à la salle des fêtes de Blainville-sur-Mer.   .

Salle des fêtes Route de la Louverie Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-28 par Coutances Tourisme