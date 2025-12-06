Marché de Noël Salle des fêtes Blainville-sur-Mer
Marché de Noël Salle des fêtes Blainville-sur-Mer samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Route de la Louverie Blainville-sur-Mer Manche
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Marché de Noël le 6 décembre de 14h à 18h et le 7 décembre de 10h à 18h.
Une trentaine d’exposants et de producteurs locaux.
Rendez-vous à la salle des fêtes de Blainville-sur-Mer. .
Salle des fêtes Route de la Louverie Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
