Marché de Noël Salle des fêtes Blainville-sur-Mer

Marché de Noël

Salle des fêtes Route de la Louverie Blainville-sur-Mer Manche

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

Marché de Noël le 6 décembre de 14h à 18h et le 7 décembre de 10h à 18h.

Une trentaine d’exposants et de producteurs locaux.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Blainville-sur-Mer. .

Salle des fêtes Route de la Louverie Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie

