Marché de Noêl Blainville-sur-Orne

Le Parc Fleury devient un véritable univers féerique pour Noël, avec chalet du Père Noël, marché des créateurs, animations, stands, photobooth, gourmandises, ateliers, contes et spectacles. Venez nombreux profiter de la magie des fêtes !
Ambiance générale
Le Parc Fleury se transforme en un véritable pays des merveilles pendant la période de Noël. C’est l’occasion parfaite pour se plonger dans la joie et l’émerveillement de la saison festive.
Espaces et animations
Chalet du Père Noël
Marché des créateurs
Animations et déambulations musicales
Restauration
Nombreux stands
Igloo photobooth
Gourmandises
Ateliers et activités
Atelier décoration
Atelier maquillage
Lectures de contes
Spectacles
Parc fleury Blainville-sur-Orne 14550 Calvados Normandie +33 2 31 44 61 17
English : Marché de Noêl
Parc Fleury is transformed into a fairytale world for Christmas, with Santa’s chalet, a creators’ market, entertainment, stalls, photobooths, treats, workshops, storytelling and shows. Come and enjoy the magic of the festive season!
