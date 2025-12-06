Marché de Noêl Blainville-sur-Orne

Marché de Noêl

Le Parc Fleury devient un véritable univers féerique pour Noël, avec chalet du Père Noël, marché des créateurs, animations, stands, photobooth, gourmandises, ateliers, contes et spectacles. Venez nombreux profiter de la magie des fêtes !

Ambiance générale

Le Parc Fleury se transforme en un véritable pays des merveilles pendant la période de Noël. C’est l’occasion parfaite pour se plonger dans la joie et l’émerveillement de la saison festive.

Espaces et animations

Chalet du Père Noël

Marché des créateurs

Animations et déambulations musicales

Restauration

Nombreux stands

Igloo photobooth

Gourmandises

Ateliers et activités

Atelier décoration

Atelier maquillage

Lectures de contes

Spectacles

Venez nombreux ! .

English : Marché de Noêl

Parc Fleury is transformed into a fairytale world for Christmas, with Santa’s chalet, a creators’ market, entertainment, stalls, photobooths, treats, workshops, storytelling and shows. Come and enjoy the magic of the festive season!

