Marché de Noël Place de l’Hôtel de Ville Blâmont

Marché de Noël

Place de l’Hôtel de Ville Grands salons de l’Hôtel de Ville Blâmont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

À l’occasion de la fête de la Saint-Nicolas, le Comité des fêtes organise son Marché de Noël dans les grands salons de l’Hôtel de Ville avec artisanat local, animations musicales, défilé de Saint-Nicolas, restauration conviviale.Tout public

+33 6 26 95 05 97 comite.des.fetes.blamont54@gmail.com

English :

To mark the feast of Saint-Nicolas, the Comité des fêtes organizes its Christmas Market in the main halls of the Hôtel de Ville, with local crafts, musical entertainment, a Saint-Nicolas parade and convivial catering.

German :

Anlässlich des Nikolausfestes organisiert das Festkomitee seinen Weihnachtsmarkt in den großen Salons des Rathauses mit: lokalem Kunsthandwerk, musikalischen Darbietungen, Nikolausumzug, geselligem Beisammensein und Essen.

Italiano :

In occasione della festa di San Nicola, il Comité des fêtes organizza il suo mercatino di Natale nelle sale principali dell’Hôtel de Ville, con artigianato locale, intrattenimento musicale, sfilata di San Nicola e cibo conviviale.

Espanol :

Con motivo de la fiesta de San Nicolás, el Comité des fêtes organiza su Mercado de Navidad en los salones principales del Hôtel de Ville, con artesanía local, animación musical, un desfile de San Nicolás y comida de convivencia.

