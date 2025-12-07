Marché de Noël

Salle des Fêtes Blanzy-la-Salonnaise Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Venez à la rencontre des artisans et producteurs locaux 14h30 Balade en calèche et atelier maquillage15h 17h rencontre avec le Père Noël Vin chaud, gourmandises et surtout convivialité vous attendent sur place

.

Salle des Fêtes Blanzy-la-Salonnaise 08190 Ardennes Grand Est +33 6 10 74 52 88 foyer.rural.blanzy@gmail.com

English :

Come and meet local craftsmen and producers 2.30pm: Horse-drawn carriage ride and face painting workshop 3pm 5pm: Meet Santa Claus Hot wine, delicacies and above all conviviality await you on site

German :

Treffen Sie lokale Handwerker und Produzenten 14:30 Uhr: Kutschenfahrt und Schminkworkshop15h 17h: Treffen mit dem Weihnachtsmann Glühwein, Leckereien und vor allem Geselligkeit erwarten Sie vor Ort

Italiano :

Venite a conoscere gli artigiani e i produttori locali Ore 14.30: giro in carrozza e laboratorio di pittura del viso Ore 15.00 17.00: incontro con Babbo Natale Vino caldo, dolcetti e soprattutto convivialità vi aspettano in loco

Espanol :

Venga a conocer a los artesanos y productores locales 14.30 h: Paseo en coche de caballos y taller de pintura de caras 15.00 h 17.00 h: Encuentro con Papá Noel Vino caliente, golosinas y, sobre todo, buena convivencia le esperan in situ

L’événement Marché de Noël Blanzy-la-Salonnaise a été mis à jour le 2025-10-18 par Ardennes Tourisme