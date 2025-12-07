Marché de Noël Blanzy-la-Salonnaise
Marché de Noël Blanzy-la-Salonnaise dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des Fêtes Blanzy-la-Salonnaise Ardennes
–
Date :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Venez à la rencontre des artisans et producteurs locaux 14h30 Balade en calèche et atelier maquillage15h 17h rencontre avec le Père Noël Vin chaud, gourmandises et surtout convivialité vous attendent sur place
Salle des Fêtes Blanzy-la-Salonnaise 08190 Ardennes Grand Est +33 6 10 74 52 88 foyer.rural.blanzy@gmail.com
English :
Come and meet local craftsmen and producers 2.30pm: Horse-drawn carriage ride and face painting workshop 3pm 5pm: Meet Santa Claus Hot wine, delicacies and above all conviviality await you on site
German :
Treffen Sie lokale Handwerker und Produzenten 14:30 Uhr: Kutschenfahrt und Schminkworkshop15h 17h: Treffen mit dem Weihnachtsmann Glühwein, Leckereien und vor allem Geselligkeit erwarten Sie vor Ort
Italiano :
Venite a conoscere gli artigiani e i produttori locali Ore 14.30: giro in carrozza e laboratorio di pittura del viso Ore 15.00 17.00: incontro con Babbo Natale Vino caldo, dolcetti e soprattutto convivialità vi aspettano in loco
Espanol :
Venga a conocer a los artesanos y productores locales 14.30 h: Paseo en coche de caballos y taller de pintura de caras 15.00 h 17.00 h: Encuentro con Papá Noel Vino caliente, golosinas y, sobre todo, buena convivencia le esperan in situ
