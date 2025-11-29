Marché de Noël Salle des fêtes E.V.A. Blanzy

Marché de Noël

Salle des fêtes E.V.A. 3 rue du 11 Novembre 1918 Blanzy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Marché de Noël le 29-30 novembre à la salle des fêtes de Blanzy.

Nombreux exposants.

Buvette, restauration et petite restauration par le Comité des fêtes de Blanzy.

Avec la visite du Père Noël tout au long du week-end. .

Salle des fêtes E.V.A. 3 rue du 11 Novembre 1918 Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 01 39 88 bathiard.marlene@gmail.com

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Blanzy a été mis à jour le 2025-11-17 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II