Marché de Noël Bléneau

Marché de Noël

Gymnase Bléneau Yonne

Début : 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

2025-12-13

Découvrez 80 exposants ! Le Comité des fêtes a prévu des stands pour tous les âges, concours de dessins et même des photos avec le Père Noël ! .

Gymnase Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 95 71 monique.verain@sfr.fr

