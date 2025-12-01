Marché de Noël Bléneau
Marché de Noël Bléneau samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Gymnase Bléneau Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-14 19:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Découvrez 80 exposants ! Le Comité des fêtes a prévu des stands pour tous les âges, concours de dessins et même des photos avec le Père Noël ! .
Gymnase Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 95 71 monique.verain@sfr.fr
English : Marché de Noël
German : Marché de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Bléneau a été mis à jour le 2025-11-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !