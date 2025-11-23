Marché de Noël Ritterweg Blies-Guersviller

Marché de Noël

Ritterweg Espace Norbert Roth Blies-Guersviller Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-23

L’Association Détente et Loisirs (ADL) vous accueille à l’Espace Norbert Roth pour le traditionnel Marché de Noël.

Sur les étals des différents stands, le public trouvera un large choix d’idées cadeaux et de décorations de Noël de toutes sortes, couronnes de l’Avent, bougies décorées, peintures, pères Noël et bonhommes de neige rivaliseront sur les tables pour attirer l’attention.

Les nombreux exposants créent avec tout leur savoir-faire des objets en bois, en laine, en tissu, en papier.

Un espace café-gâteaux, ainsi que des boissons diverses et du vin chaud, offriront aux visiteurs un moment agréable dans une atmosphère pré-Noël.Tout public

Ritterweg Espace Norbert Roth Blies-Guersviller 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 95 49 74

English :

The Association Détente et Loisirs (ADL) welcomes you to the Espace Norbert Roth for its traditional Christmas Market.

The stalls offer a wide choice of gift ideas and Christmas decorations of all kinds. Advent wreaths, decorated candles, paintings, Santas and snowmen all vie for attention on the tables.

The many exhibitors will be creating objects in wood, wool, fabric and paper, all with their own special skills.

A coffee and cake area, as well as a variety of drinks and mulled wine, will offer visitors a pleasant moment in a pre-Christmas atmosphere.

German :

Die Association Détente et Loisirs (ADL) empfängt Sie im Espace Norbert Roth zum traditionellen Weihnachtsmarkt.

An den verschiedenen Ständen finden die Besucher eine große Auswahl an Geschenkideen und Weihnachtsdekorationen aller Art. Adventskränze, verzierte Kerzen, Gemälde, Weihnachtsmänner und Schneemänner wetteifern auf den Tischen um die Aufmerksamkeit der Besucher.

Die zahlreichen Aussteller stellen mit all ihrem Können Gegenstände aus Holz, Wolle, Stoff und Papier her.

Kaffee und Kuchen sowie verschiedene Getränke und Glühwein bieten den Besuchern einen angenehmen Moment in vorweihnachtlicher Atmosphäre.

Italiano :

L’Association Détente et Loisirs (ADL) vi dà il benvenuto all’Espace Norbert Roth per il suo tradizionale mercatino di Natale.

Gli standisti potranno scegliere tra una vasta gamma di idee regalo e decorazioni natalizie di ogni tipo: corone d’Avvento, candele decorate, dipinti, Babbi Natale e pupazzi di neve si contenderanno l’attenzione sui tavoli.

I numerosi espositori useranno le loro abilità per creare oggetti in legno, lana, tessuto e carta.

Un’area caffè e dolci, oltre a una varietà di bevande e vin brulé, offrirà ai visitatori un momento piacevole in un’atmosfera prenatalizia.

Espanol :

La Association Détente et Loisirs (ADL) le da la bienvenida al Espace Norbert Roth con motivo de su tradicional Mercado de Navidad.

Los vendedores podrán elegir entre una amplia gama de ideas para regalos y decoraciones navideñas de todo tipo: coronas de Adviento, velas decoradas, cuadros, Papás Noel y muñecos de nieve se disputarán la atención en las mesas.

Los numerosos expositores utilizarán sus habilidades para crear objetos de madera, lana, tela y papel.

Una zona de café y pasteles, así como una variedad de bebidas y vino caliente, ofrecerán a los visitantes un agradable momento en un ambiente prenavideño.

