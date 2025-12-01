Marché de Noël Blodelsheim

Marché de Noël Blodelsheim samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël

Blodelsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 16:30:00

fin : 2025-12-13 21:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Ambiance conviviale dans ce lieu respirant quiétude et intimité sous les tilleuls de l’école au cœur du village.

Organisé par la commune en collaboration avec les associations de Blodelsheim en Fêtes. Les exposants vous proposeront bredale, pyrogravure sur bois, bijoux, bougies, pierres énergétiques, décorations de Noël, parfums de Grasse, fleurs, mosaïque, poupées, anges, décors de tables, gnomes, cosmétiques, coffrets cadeaux, vin, décorations extérieurs, produits de Noël, etc…

Petite restauration avec les traditionnels vin chaud et chocolat chaud, café, vin blanc, tartes flambées, saucisses, merguez, soupe, gaufres, marrons grillés, crêpes sans oublier la bière et autres gourmandises et boissons

Programme

16H30 Animation à l’église visite commentée de la crèche contes pour enfants chants

17h retraite aux flambeaux conduite par des lutins farceurs espiègles et facétieux qui ont déjà préparé aux enfants de petites surprises tout le long du parcours menant à la cour du Père Noël

17H15 dans la cour de l’école des Tilleuls, ambiance conviviale dans ce lieu respirant quiétude et intimité sous les tilleuls de l’école au cœur du village.

Photo gratuite avec le Père Noë, crèche vivante, décoration de sablés de Noël, contes de Noël, annonce des résultats du concours de dessins. 0 .

Blodelsheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 60 54

English :

A friendly atmosphere in this quiet, intimate setting under the school?s lime trees in the heart of the village.

German :

Gesellige Atmosphäre an diesem Ort, der Ruhe und Intimität ausstrahlt, unter den Linden der Schule im Herzen des Dorfes.

Italiano :

Un’atmosfera amichevole in questo ambiente tranquillo e intimo sotto i tigli della scuola, nel cuore del villaggio.

Espanol :

Un ambiente agradable en este entorno tranquilo e íntimo bajo los tilos de la escuela, en el corazón del pueblo.

L’événement Marché de Noël Blodelsheim a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach