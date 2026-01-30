Informations pratiques

Blodelsheim

Marché de Noël

Blodelsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-12 16:30:00

fin : 2026-12-12 21:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Ambiance conviviale dans ce lieu respirant quiétude et intimité sous les tilleuls de l’école au cœur du village.

Les exposants vous proposeront bredalas, bijoux, bougies, décorations de Noël, cosmétiques et parfums, plantes aromatiques et médicinales, coffrets cadeaux, produits de Noël, coffrets de bières, miel et produits de la ruche, produits de Noël, etc.

Petite restauration avec les traditionnels vin chaud, chocolat chaud, café, tisanes, jus de pomme chaud, saucisses, merguez, soupe, Schupfnudeln, crêpes, gaufres, sans oublier la bière et autres gourmandises !

Programme en attente de validation. 0 .

Blodelsheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 60 54

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English :

A friendly atmosphere in this quiet, intimate setting under the school?s lime trees in the heart of the village.

L’événement Marché de Noël Blodelsheim a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach