Marché de Noël Bois-d’Ennebourg
Marché de Noël Bois-d’Ennebourg vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël
290 Rue de l’Église Bois-d’Ennebourg Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 16:00:00
fin : 2025-12-05 23:30:00
Date(s) :
2025-12-05
Villages en fête organise un Marché de Noël ce vendredi 5 décembre 2024 à partir de 16 heure à Bois d’ Ennebourg.
Au programme de ce marché
-Un spectacle de la chorale de l’école
-Un marché avec de nombreux artisans et producteurs locaux
-Une tombola
-Une animation dessin animée par Fred Coconut en partenariat avec Lire aux Bois
-La visite du Père Noël sur son traineau dès 17h45
Venez nombreux célébrer Noël au Bois d’Ennerbourg ! .
290 Rue de l’Église Bois-d’Ennebourg 76160 Seine-Maritime Normandie
English : Marché de Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Bois-d’Ennebourg a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin