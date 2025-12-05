Marché de Noël Bois-d’Ennebourg

Marché de Noël

290 Rue de l'Église Bois-d'Ennebourg Seine-Maritime

Villages en fête organise un Marché de Noël ce vendredi 5 décembre 2024 à partir de 16 heure à Bois d’ Ennebourg.

Au programme de ce marché

-Un spectacle de la chorale de l’école

-Un marché avec de nombreux artisans et producteurs locaux

-Une tombola

-Une animation dessin animée par Fred Coconut en partenariat avec Lire aux Bois

-La visite du Père Noël sur son traineau dès 17h45

Venez nombreux célébrer Noël au Bois d’Ennerbourg ! .

