Marché de Noël

13 route de Soubran Boisredon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Marché de noël avec le groupe FOLK AND MORE. (musique celtique)

Créateurs, artisans, exposants, vous présenteront leurs créations. Une boite à lettre du père noël sera à disposition. Concours de dessins durant le marché, vente de sapins.

13 route de Soubran Boisredon 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 56 50 epiceriedelalure@orange.fr

English :

Christmas market with the band: FOLK AND MORE. (Celtic music)

Designers, craftsmen and exhibitors will present their creations. A Santa Claus letterbox will be available. Drawing competition during the market, sale of Christmas trees.

German :

Weihnachtsmarkt mit der Gruppe: FOLK AND MORE. (keltische Musik)

Designer, Kunsthandwerker und Aussteller werden Ihnen ihre Kreationen präsentieren. Ein Briefkasten des Weihnachtsmanns steht zur Verfügung. Zeichenwettbewerb während des Marktes, Verkauf von Tannenbäumen.

Italiano :

Mercatino di Natale con il gruppo: FOLK AND MORE. (Musica celtica)

Designer, artigiani ed espositori presenteranno le loro creazioni. Sarà disponibile una cassetta delle lettere di Babbo Natale. Concorso di disegno durante il mercatino, vendita di alberi di Natale.

Espanol :

Mercado navideño con el grupo: FOLK AND MORE. (música celta)

Diseñadores, artesanos y expositores presentarán sus creaciones. Habrá un buzón de Papá Noel. Concurso de dibujo durante el mercado, venta de árboles de Navidad.

L’événement Marché de Noël Boisredon a été mis à jour le 2025-11-19 par Offices de Tourisme de Jonzac