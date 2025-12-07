Marché de Noël Boisset

Marché de Noël

Salle polyvalente la Jourdane Boisset Haute-Loire

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Venez faire le pleins d’idées cadeaux au Marché de Noël de Boisset.

Présence du Père Noël l’après-midi et tombola.

Vente de sapins

Possibilité de repas sur place préparé par le restaurant L’Eveil des délices (04 71 75 29 62)

Salle polyvalente la Jourdane Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 13 84 47

English :

Come and fill up on gift ideas at the Boisset Christmas Market.

Santa Claus in the afternoon and tombola.

Christmas trees for sale

On-site meals prepared by the restaurant L’Eveil des délices (04 71 75 29 62)

