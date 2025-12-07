Marché de Noël Boisset
Marché de Noël Boisset dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle polyvalente la Jourdane Boisset Haute-Loire
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Venez faire le pleins d’idées cadeaux au Marché de Noël de Boisset.
Présence du Père Noël l’après-midi et tombola.
Vente de sapins
Possibilité de repas sur place préparé par le restaurant L’Eveil des délices (04 71 75 29 62)
Salle polyvalente la Jourdane Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 13 84 47
English :
Come and fill up on gift ideas at the Boisset Christmas Market.
Santa Claus in the afternoon and tombola.
Christmas trees for sale
On-site meals prepared by the restaurant L’Eveil des délices (04 71 75 29 62)
