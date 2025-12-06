Marché de Noël Boissy-Fresnoy
Marché de Noël Boissy-Fresnoy samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Boissy-Fresnoy Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Le marché de Noël de Boissy-Fresnoy vous attend nombreux !
Samedi 6 décembre
10h à 19h
Salle multifonctions
Photo avec le Père Noël 11h à 12h et 16h30 à 17h30
Chorale de Noël 11h à 12h
✏️ Concours de dessin 14h
Tombola 16h
Promenade de Noël 17h30à 18h30
Exposition de crèche à l’église 17h30 à 18h30
Boissy-Fresnoy 60440 Oise Hauts-de-France +33 3 44 88 14 15
English :
Boissy-Fresnoy’s Christmas market awaits you!
? Saturday December 6th
? 10am to 7pm
? Salle multifonctions
photo with Santa: 11am to 12pm and 4:30pm to 5:30pm
? Christmas choir: 11am to 12pm
?? Drawing competition: 2pm
? Raffle: 4pm
? Christmas Stroll: 17:30 to 18:30
????? Nativity scene exhibition at the church: 5:30 pm to 6:30 pm
German :
Der Weihnachtsmarkt in Boissy-Fresnoy erwartet Sie zahlreich!
? Samstag, den 6. Dezember
? 10 bis 19 Uhr
? Multifunktionsraum
foto mit dem Weihnachtsmann: 11 bis 12 Uhr und 16:30 bis 17:30 Uhr
? Weihnachtschor: 11 bis 12 Uhr
?? Malwettbewerb: 14 Uhr
? Tombola: 16 Uhr
? Weihnachtsspaziergang: 17:30 bis 18:30 Uhr
????? Krippenausstellung in der Kirche: 17.30 bis 18.30 Uhr
Italiano :
Il Mercatino di Natale di Boissy-Fresnoy vi aspetta!
? Sabato 6 dicembre
dalle 10.00 alle 19.00
? Sala polivalente
foto con Babbo Natale: dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 17.30
? Coro di Natale: dalle 11.00 alle 12.00
?? Concorso di disegno: ore 14.00
? Tombola: ore 16.00
? Passeggiata natalizia: dalle 17.30 alle 18.30
????? Mostra di presepi in chiesa: dalle 17.30 alle 18.30
Espanol :
¡El Mercado de Navidad de Boissy-Fresnoy le espera!
? Sábado 6 de diciembre
de 10:00 a 19:00 h
? Sala polivalente
foto con Papá Noel: de 11h a 12h y de 16h30 a 17h30
? Coro de Navidad: de 11:00 a 12:00
?? Concurso de dibujo: 14.00 h
? Tómbola: 16h
? Paseo navideño: de 17.30 a 18.30 horas
????? Exposición de belenes en la iglesia: de 17.30 a 18.30 horas
L’événement Marché de Noël Boissy-Fresnoy a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme du Pays de Valois