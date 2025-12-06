Marché de Noël

Boissy-Fresnoy Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Le marché de Noël de Boissy-Fresnoy vous attend nombreux !

Samedi 6 décembre

10h à 19h

Salle multifonctions

Photo avec le Père Noël 11h à 12h et 16h30 à 17h30

Chorale de Noël 11h à 12h

✏️ Concours de dessin 14h

Tombola 16h

Promenade de Noël 17h30à 18h30

‍ ‍ Exposition de crèche à l’église 17h30 à 18h30

Boissy-Fresnoy 60440 Oise Hauts-de-France +33 3 44 88 14 15

English :

Boissy-Fresnoy’s Christmas market awaits you!

? Saturday December 6th

? 10am to 7pm

? Salle multifonctions

photo with Santa: 11am to 12pm and 4:30pm to 5:30pm

? Christmas choir: 11am to 12pm

?? Drawing competition: 2pm

? Raffle: 4pm

? Christmas Stroll: 17:30 to 18:30

????? Nativity scene exhibition at the church: 5:30 pm to 6:30 pm

German :

Der Weihnachtsmarkt in Boissy-Fresnoy erwartet Sie zahlreich!

? Samstag, den 6. Dezember

? 10 bis 19 Uhr

? Multifunktionsraum

foto mit dem Weihnachtsmann: 11 bis 12 Uhr und 16:30 bis 17:30 Uhr

? Weihnachtschor: 11 bis 12 Uhr

?? Malwettbewerb: 14 Uhr

? Tombola: 16 Uhr

? Weihnachtsspaziergang: 17:30 bis 18:30 Uhr

????? Krippenausstellung in der Kirche: 17.30 bis 18.30 Uhr

Italiano :

Il Mercatino di Natale di Boissy-Fresnoy vi aspetta!

? Sabato 6 dicembre

dalle 10.00 alle 19.00

? Sala polivalente

foto con Babbo Natale: dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 17.30

? Coro di Natale: dalle 11.00 alle 12.00

?? Concorso di disegno: ore 14.00

? Tombola: ore 16.00

? Passeggiata natalizia: dalle 17.30 alle 18.30

????? Mostra di presepi in chiesa: dalle 17.30 alle 18.30

Espanol :

¡El Mercado de Navidad de Boissy-Fresnoy le espera!

? Sábado 6 de diciembre

de 10:00 a 19:00 h

? Sala polivalente

foto con Papá Noel: de 11h a 12h y de 16h30 a 17h30

? Coro de Navidad: de 11:00 a 12:00

?? Concurso de dibujo: 14.00 h

? Tómbola: 16h

? Paseo navideño: de 17.30 a 18.30 horas

????? Exposición de belenes en la iglesia: de 17.30 a 18.30 horas

L’événement Marché de Noël Boissy-Fresnoy a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme du Pays de Valois