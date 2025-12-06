Marché de Noël Bonnétage
Marché de Noël Bonnétage samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Mairie Bonnétage Doubs
Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06 21:00:00
2025-12-06
Marché de Noël regroupant plusieurs exposants et artisans. .
Mairie Bonnétage 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 02 65 50 lescovillards@gmail.com
