Marché de Noël

rue du Château Boofzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Redécouvrez le sens des fêtes de Noël avec les contes, chants et animations.

Expositions d’artisans et artistes locaux.

Des activités pour toute la famille.

Buvette et petite restauration. .

rue du Château Boofzheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 78 42 45 58 ecolenvies.boofzheim@gmail.com

English :

Rediscover the meaning of Christmas with stories, songs and entertainment.

German :

Entdecken Sie den Sinn des Weihnachtsfestes mit Märchen, Liedern und Animationen neu.

Italiano :

Riscoprire il significato del Natale con storie, canzoni e intrattenimento.

Espanol :

Redescubra el significado de la Navidad con historias, canciones y entretenimiento.

L’événement Marché de Noël Boofzheim a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de tourisme du Grand Ried