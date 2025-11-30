Marché de Noël Boofzheim
Marché de Noël Boofzheim dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
rue du Château Boofzheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Redécouvrez le sens des fêtes de Noël avec les contes, chants et animations.
Expositions d’artisans et artistes locaux.
Des activités pour toute la famille.
Buvette et petite restauration. .
rue du Château Boofzheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 78 42 45 58 ecolenvies.boofzheim@gmail.com
English :
Rediscover the meaning of Christmas with stories, songs and entertainment.
German :
Entdecken Sie den Sinn des Weihnachtsfestes mit Märchen, Liedern und Animationen neu.
Italiano :
Riscoprire il significato del Natale con storie, canzoni e intrattenimento.
Espanol :
Redescubra el significado de la Navidad con historias, canciones y entretenimiento.
L’événement Marché de Noël Boofzheim a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de tourisme du Grand Ried