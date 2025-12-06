Marché de Noël Salle des fêtes Bordes
Marché de Noël Salle des fêtes Bordes samedi 6 décembre 2025.
Salle des fêtes 6 Rue de Lourdes Bordes Pyrénées-Atlantiques
Le club de Bordes Sport Handball organise son premier marché de Noël.
Créateurs, producteurs, artisans seront là pour vous faire découvrir leurs créations.
Le Père Noël viendra vous rendre visite et vous aurez la possibilité de prendre une photo avec lui .
Salle des fêtes 6 Rue de Lourdes Bordes 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 09 23 33 bshb.marketing@gmail.com
