Marché de Noël Salle des fêtes Bordes

Marché de Noël

Salle des fêtes 6 Rue de Lourdes Bordes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Le club de Bordes Sport Handball organise son premier marché de Noël.

Créateurs, producteurs, artisans seront là pour vous faire découvrir leurs créations.

Le Père Noël viendra vous rendre visite et vous aurez la possibilité de prendre une photo avec lui .

Salle des fêtes 6 Rue de Lourdes Bordes 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 09 23 33 bshb.marketing@gmail.com

