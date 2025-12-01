Marché de Noël Bords
Marché de Noël Bords dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Bords Charente-Maritime
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Visite du Père Noel, Buvette, Vin Chaud, Restauration
Salle des fêtes Bords 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 81 08 92
English :
Visit from Santa Claus, refreshments, mulled wine, food and drink
German :
Besuch des Weihnachtsmannes, Getränkestand, Glühwein, Verpflegung
Italiano :
Visita di Babbo Natale, rinfresco, vin brulé, cibo e bevande
Espanol :
Visita de Papá Noel, refrescos, vino caliente, comida y bebida
