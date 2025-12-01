Marché de Noël

Salle des fêtes Bords Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Visite du Père Noel, Buvette, Vin Chaud, Restauration

.

Salle des fêtes Bords 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 81 08 92

English :

Visit from Santa Claus, refreshments, mulled wine, food and drink

German :

Besuch des Weihnachtsmannes, Getränkestand, Glühwein, Verpflegung

Italiano :

Visita di Babbo Natale, rinfresco, vin brulé, cibo e bevande

Espanol :

Visita de Papá Noel, refrescos, vino caliente, comida y bebida

L’événement Marché de Noël Bords a été mis à jour le 2025-11-09 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme