Marché de Noël

Salle omnisports Bosdarros Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Un marché de Noël festif à Bosdarros, un rendez-vous chaleureux à partager en famille ou entre amis. Le marché de noël de l’Union Sportive Bosdarrosienne se tiendra le samedi 29 novembre à partir de 15h à la salle omnisports de Bosdarros. .

Salle omnisports Bosdarros 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 72 37

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Bosdarros a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Pau