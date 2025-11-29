Marché de Noël Bosdarros
Marché de Noël Bosdarros samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle omnisports Bosdarros Pyrénées-Atlantiques
Un marché de Noël festif à Bosdarros, un rendez-vous chaleureux à partager en famille ou entre amis. Le marché de noël de l’Union Sportive Bosdarrosienne se tiendra le samedi 29 novembre à partir de 15h à la salle omnisports de Bosdarros. .
Salle omnisports Bosdarros 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 72 37
