Marché de Noël Bossay-sur-Claise

Marché de Noël Bossay-sur-Claise samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël

Bossay-sur-Claise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 21:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Producteur artisanal et producteur locaux. Village décorée par les fées et lutins.

Tartiflette maison tarif 7€ les 400grs environs, crêpes, vin chaud, buvettes, tombola avec de nombreux lots.

Père noël sera au rendez vous, chants des enfants de l’école de Bossay sur Claise…

Bossay-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 33 66 93 31 ape.bossaysurclaise@gmail.com

English :

Local craftsmen and producers. Village decorated by fairies and elves.

Home-made tartiflette (7? per 400grs), crêpes, mulled wine, refreshments, tombola with lots of prizes.

Santa Claus will be there, and children from Bossay sur Claise school will be singing…

German :

Handwerkliche Produzenten und lokale Produzenten. Von Feen und Kobolden geschmücktes Dorf.

Hausgemachte Tartiflette zum Preis von 7? pro 400 Gramm, Crêpes, Glühwein, Erfrischungsstände, Tombola mit zahlreichen Preisen.

Der Weihnachtsmann wird anwesend sein, die Kinder der Schule von Bossay sur Claise singen…

Italiano :

Artigianato e produttori locali. Villaggio decorato da fate ed elfi.

Tartiflette fatte in casa (7? per 400 g), crêpes, vin brulé, punti di ristoro, tombola con tanti premi.

Babbo Natale sarà presente e i bambini della scuola di Bossay sur Claise canteranno…

Espanol :

Artesanía y productores locales. Pueblo decorado por hadas y duendes.

Tartiflette casera (7? por 400 g), crêpes, vino caliente, puestos de refrescos, tómbola con muchos premios.

Papá Noel estará presente y los niños de la escuela de Bossay sur Claise cantarán…

L’événement Marché de Noël Bossay-sur-Claise a été mis à jour le 2025-09-06 par Loches Touraine Châteaux de la Loire