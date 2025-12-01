marché de Noel Bossay-sur-Claise

marché de Noel Bossay-sur-Claise samedi 13 décembre 2025.

marché de Noel

Bossay-sur-Claise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Organisé par le comité des fêtes de Bossay sur Claise. Buvette.

Tartiflette maison à déguster sur place ou à emporter faite par l’APE Bossay sur Claise, 50 exposants, objets créatifs , vin, huitres , fromages , chichis , confiseries.

Bourg décoré par les fées et lutins.

Bossay-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 79 75 02 60 comite.bossaysurclaise@gmail.com

English :

Organized by the Bossay sur Claise festival committee. Refreshment bar.

Home-made tartiflette to eat in or take away, organized by APE Bossay sur Claise, 50 exhibitors, creative objects, wine, oysters, cheeses, chichis, sweets.

Village decorated by fairies and elves.

German :

Organisiert vom Festkomitee von Bossay sur Claise. Getränkemarkt.

Tartiflette maison à déguster sur place ou à emporter faite par l’APE Bossay sur Claise, 50 exposants, objets créatifs , vin, huitres , fromages , chichis , confiseries.

Von Feen und Kobolden geschmückte Burg.

Italiano :

Organizzato dal comitato della festa di Bossay sur Claise. Bar di ristoro.

Tartiflette fatte in casa da degustare sul posto o da portare via realizzate dall’APE Bossay sur Claise, 50 espositori, oggetti creativi, vino, ostriche, formaggi, chichis, dolci.

Villaggio decorato da fate ed elfi.

Espanol :

Organizado por el comité de fiestas de Bossay sur Claise. Bar de refrescos.

Tartiflette casera para degustar in situ o para llevar elaborada por el APE Bossay sur Claise, 50 expositores, objetos creativos, vino, ostras, quesos, chichis, dulces.

Pueblo decorado por hadas y duendes.

