marché de Noel Bossay-sur-Claise
marché de Noel Bossay-sur-Claise samedi 13 décembre 2025.
marché de Noel
Bossay-sur-Claise Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Organisé par le comité des fêtes de Bossay sur Claise. Buvette.
Tartiflette maison à déguster sur place ou à emporter faite par l’APE Bossay sur Claise, 50 exposants, objets créatifs , vin, huitres , fromages , chichis , confiseries.
Bourg décoré par les fées et lutins.
Bossay-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 79 75 02 60 comite.bossaysurclaise@gmail.com
English :
Organized by the Bossay sur Claise festival committee. Refreshment bar.
Home-made tartiflette to eat in or take away, organized by APE Bossay sur Claise, 50 exhibitors, creative objects, wine, oysters, cheeses, chichis, sweets.
Village decorated by fairies and elves.
German :
Organisiert vom Festkomitee von Bossay sur Claise. Getränkemarkt.
Tartiflette maison à déguster sur place ou à emporter faite par l’APE Bossay sur Claise, 50 exposants, objets créatifs , vin, huitres , fromages , chichis , confiseries.
Von Feen und Kobolden geschmückte Burg.
Italiano :
Organizzato dal comitato della festa di Bossay sur Claise. Bar di ristoro.
Tartiflette fatte in casa da degustare sul posto o da portare via realizzate dall’APE Bossay sur Claise, 50 espositori, oggetti creativi, vino, ostriche, formaggi, chichis, dolci.
Villaggio decorato da fate ed elfi.
Espanol :
Organizado por el comité de fiestas de Bossay sur Claise. Bar de refrescos.
Tartiflette casera para degustar in situ o para llevar elaborada por el APE Bossay sur Claise, 50 expositores, objetos creativos, vino, ostras, quesos, chichis, dulces.
Pueblo decorado por hadas y duendes.
