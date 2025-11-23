Marché de Noël Bosville

Salle Gérard Tassel Bosville Seine-Maritime

5° Marché de Noël au profit du Téléthon , toute la journée de 10h à 18 , salle Gérard Tassel.

Présence des majorettes les DragonFly’, lavage de voiture, petite restauration, randonnée et vente de boisson. .

Salle Gérard Tassel Bosville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 23 34 73 00

