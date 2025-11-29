Marché de Noël Boubiers

Marché de Noël

Chemin sous La Garenne Boubiers Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29

L’Ape BBL vous invite à son Marché de Noël le 29 novembre 2025 de 10h à 17h à l’intérieur de la salle des fêtes de Boubiers.

Vous n’avez pas d’idées cadeaux , venez découvrir nos fabuleux exposants Nina Pour Elles, Créa de Bibock, Le miel de Papilo et bien d’autre encore.

Une petite faim, nous vous proposons, pour commencer une dégustation d’huîtres ainsi qu’un classique de la cuisine française, la saucisse Aligot, sans oublier nos délicieuses crêpes.

Les enfants pourront écrire leur lettre au Père Noël et découvriront pleins d’autres activités.

Nous vous attendons pour partager ce moment convivial en votre compagnie !

Chemin sous La Garenne Boubiers 60240 Oise Hauts-de-France ape.bbl60240@gmail.com

English :

Ape BBL invites you to its Christmas Market on November 29, 2025 from 10am to 5pm inside the Boubiers village hall.

If you’re short of gift ideas, come and discover our fabulous exhibitors: Nina Pour Elles, Créa de Bibock, Le miel de Papilo and many more.

If you’re feeling a little hungry, we’ll start you off with a tasting of oysters and a classic French dish, the Aligot sausage, not forgetting our delicious crêpes.

Children will be able to write their letter to Santa Claus, and discover a whole host of other activities.

We look forward to seeing you there!

German :

Die Ape BBL lädt Sie zu ihrem Weihnachtsmarkt am 29. November 2025 von 10:00 bis 17:00 Uhr in der Festhalle von Boubiers ein.

Wenn Sie noch keine Geschenkideen haben, kommen Sie und entdecken Sie unsere tollen Aussteller: Nina Pour Elles, Créa de Bibock, Le miel de Papilo und viele andere.

Für den kleinen Hunger zwischendurch bieten wir Ihnen eine Austernverkostung und den Klassiker der französischen Küche, die Aligot-Wurst, an, ohne unsere leckeren Crêpes zu vergessen.

Die Kinder können ihren Brief an den Weihnachtsmann schreiben und viele andere Aktivitäten entdecken.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Italiano :

Ape BBL vi invita al suo mercatino di Natale il 29 novembre 2025 dalle 10 alle 17 nella sala del villaggio di Boubiers.

Se non avete idee regalo, venite a scoprire i nostri favolosi espositori: Nina Pour Elles, Créa de Bibock, Le miel de Papilo e molti altri.

Se avete fame, inizieremo con una degustazione di ostriche e di un classico francese, la salsiccia Aligot, senza dimenticare le nostre deliziose crêpes.

I bambini potranno scrivere la loro lettera a Babbo Natale e scoprire tante altre attività.

Vi aspettiamo!

Espanol :

Ape BBL le invita a su Mercado de Navidad el 29 de noviembre de 2025 de 10h a 17h en el interior de la sala de fiestas del pueblo de Boubiers.

Si no tiene ideas para regalar, venga a descubrir a nuestros fabulosos expositores: Nina Pour Elles, Créa de Bibock, Le miel de Papilo y muchos más.

Si tiene hambre, empezaremos con una degustación de ostras y un plato clásico francés, la salchicha Aligot, sin olvidar nuestros deliciosos crêpes.

Los niños podrán escribir su carta a Papá Noel y descubrir muchas otras actividades.

¡Le esperamos!

