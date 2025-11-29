Marché de Noël

Bourbach-le-Haut Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Venez vivre la magie de Noël au marché chaleureux de Thann ! Produits artisanaux, créations authentiques, animations et ateliers pour enfants, avec la visite du Saint Nicolas samedi à 16h.

Traditionnel marché de Noël avec produits artisanaux, animations et activités ludiques et créatives pour les enfants. .

Bourbach-le-Haut 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 19 39 96 aact.bourbach@gmail.com

English :

Come and experience the magic of Christmas at the Thann market! Artisanal products, authentic creations, entertainment and workshops for children, with a visit from Saint Nicolas on Saturday at 4pm.

German :

Erleben Sie den Weihnachtszauber auf dem gemütlichen Markt in Thann! Handgefertigte Produkte, authentische Kreationen, Animationen und Workshops für Kinder, mit dem Besuch des Heiligen Nikolaus am Samstag um 16 Uhr.

Italiano :

Venite a vivere la magia del Natale nell’accogliente mercatino di Thann! Troverete prodotti artigianali, creazioni autentiche, animazione e laboratori per bambini, con la visita di San Nicola il sabato alle 16:00.

Espanol :

Viva la magia de la Navidad en el acogedor mercado de Thann Productos artesanales, creaciones auténticas, animaciones y talleres para niños, con la visita de San Nicolás el sábado a las 16:00.

L’événement Marché de Noël Bourbach-le-Haut a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay