Marché de noël Rue Max Boirot Bourbon-Lancy

Marché de noël

Rue Max Boirot Complexe Marc Gouthéraut Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Produits gourmands, artisanat et plusieurs animations vous attendent à l’occasion du marché de noël organisé par le Comité des Fêtes de la ville, sans oublié le Père Noël bien sur. Nous vous attendons nombreux, la mascot de Stich sera également là pour vous accueillir. .

Rue Max Boirot Complexe Marc Gouthéraut Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 42 74 55

