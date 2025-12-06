Marché de Noël Salle du Sémaphore Bourcefranc-le-Chapus

Salle du Sémaphore 55 avenue Jean Jaurès Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-06 2025-12-07

Découvrez les créations des artisans, commerçant et artistes sur leurs stands !

English : Christmas Market

Discover the creations of craftspeople, shopkeepers and artists at their stands!

German : Weihnachtsmarkt

Entdecken Sie die Kreationen von Handwerkern, Händlern und Künstlern an ihren Ständen!

Italiano :

Scoprite le creazioni di artigiani, negozianti e artisti nei loro stand!

Espanol : Mercado navideño

Descubra las creaciones de artesanos, comerciantes y artistas en sus stands

