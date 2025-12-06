Marché de Noël Salle du Sémaphore Bourcefranc-le-Chapus
Salle du Sémaphore 55 avenue Jean Jaurès Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-06 2025-12-07
Découvrez les créations des artisans, commerçant et artistes sur leurs stands !
Salle du Sémaphore 55 avenue Jean Jaurès Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 54 46 05
English : Christmas Market
Discover the creations of craftspeople, shopkeepers and artists at their stands!
German : Weihnachtsmarkt
Entdecken Sie die Kreationen von Handwerkern, Händlern und Künstlern an ihren Ständen!
Italiano :
Scoprite le creazioni di artigiani, negozianti e artisti nei loro stand!
Espanol : Mercado navideño
Descubra las creaciones de artesanos, comerciantes y artistas en sus stands
