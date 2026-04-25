Marché de Noël Salle du Sémaphore Bourcefranc-le-Chapus

Informations pratiques

Bourcefranc-le-Chapus

Marché de Noël

Salle du Sémaphore 55 avenue Jean Jaurès Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 09:00:00

fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :

2026-12-05 2026-12-06

Découvrez les créations des artisans, commerçant et artistes sur leurs stands !

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Salle du Sémaphore 55 avenue Jean Jaurès Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 54 46 05

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English : Christmas Market

Discover the creations of craftspeople, shopkeepers and artists at their stands!

L’événement Marché de Noël Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes