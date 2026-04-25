Marché de Noël Salle du Sémaphore Bourcefranc-le-Chapus
samedi 5 décembre 2026 · Salle du Sémaphore · Bourcefranc-le-Chapus
Informations pratiques
Bourcefranc-le-Chapus
Marché de Noël
Salle du Sémaphore 55 avenue Jean Jaurès Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 09:00:00
fin : 2026-12-06 18:00:00
Date(s) :
2026-12-05 2026-12-06
Découvrez les créations des artisans, commerçant et artistes sur leurs stands !
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Salle du Sémaphore 55 avenue Jean Jaurès Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 54 46 05
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English : Christmas Market
Discover the creations of craftspeople, shopkeepers and artists at their stands!
L’événement Marché de Noël Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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