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AGENDA · Bourcefranc-le-Chapus

Marché de Noël Salle du Sémaphore Bourcefranc-le-Chapus

samedi 5 décembre 2026 · Salle du Sémaphore · Bourcefranc-le-Chapus

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle du Sémaphore
Adresse
55 avenue Jean Jaurès
Ville
17560 Bourcefranc-le-Chapus
Département
Charente-Maritime
Tarif

Bourcefranc-le-Chapus

Marché de Noël

Salle du Sémaphore 55 avenue Jean Jaurès Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 09:00:00
fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :
2026-12-05 2026-12-06

Découvrez les créations des artisans, commerçant et artistes sur leurs stands !
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Salle du Sémaphore 55 avenue Jean Jaurès Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 54 46 05 

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English : Christmas Market

Discover the creations of craftspeople, shopkeepers and artists at their stands!

L’événement Marché de Noël Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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