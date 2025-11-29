Marché de Noël Bourgneuf-la-Forêt Le Bourgneuf-la-Forêt

Marché de Noël Bourgneuf-la-Forêt

31 Rue du Haut Beauvais Le Bourgneuf-la-Forêt Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-11-29 2025-12-06 2025-12-20

Bienvenue au Marché de Noël Le Bourgneuf-la-Forêt

Les Illuminés de la Foire transforment l’ancien Gamm Vert en village de Noël couvert de 3 000 m² concerts, spectacles, ateliers, animations enfants et une ambiance lumineuse pour mettre en valeur les créations des artisans

Lieu

31 Rue du Haut Beauvais, 53410 Le Bourgneuf-la-Forêt

250 places de parking + parking Super U à deux pas.

Infos pratiques

29 & 30 novembre

6 & 7 décembre

20 & 21 décembre

Plus de 60 exposants,

Buvette et restauration sur place

Jeu et animation

Vente de sapin et décoration .

31 Rue du Haut Beauvais Le Bourgneuf-la-Forêt 53410 Mayenne Pays de la Loire +33 6 48 51 32 52 lidlf.animation@gmail.com

English :

Welcome to the Christmas Market ? Le Bourgneuf-la-Forêt

German :

Willkommen auf dem Weihnachtsmarkt ? Le Bourgneuf-la-Forêt

Italiano :

Benvenuti al Mercato di Natale? Le Bourgneuf-la-Forêt

Espanol :

Bienvenido al Mercado de Navidad ? Le Bourgneuf-la-Forêt

