Marché de Noël Bourgneuf-la-Forêt Le Bourgneuf-la-Forêt

31 Rue du Haut Beauvais Le Bourgneuf-la-Forêt Mayenne
Début : 2025-11-29
fin : 2025-12-21
2025-11-29 2025-12-06 2025-12-20
Bienvenue au Marché de Noël Le Bourgneuf-la-Forêt
Les Illuminés de la Foire transforment l’ancien Gamm Vert en village de Noël couvert de 3 000 m² concerts, spectacles, ateliers, animations enfants et une ambiance lumineuse pour mettre en valeur les créations des artisans
Lieu
31 Rue du Haut Beauvais, 53410 Le Bourgneuf-la-Forêt
250 places de parking + parking Super U à deux pas.
Infos pratiques
29 & 30 novembre
6 & 7 décembre
20 & 21 décembre
Plus de 60 exposants,
Buvette et restauration sur place
Jeu et animation
Vente de sapin et décoration .
31 Rue du Haut Beauvais Le Bourgneuf-la-Forêt 53410 Mayenne Pays de la Loire +33 6 48 51 32 52 lidlf.animation@gmail.com
English :
Welcome to the Christmas Market ? Le Bourgneuf-la-Forêt
German :
Willkommen auf dem Weihnachtsmarkt ? Le Bourgneuf-la-Forêt
Italiano :
Benvenuti al Mercato di Natale? Le Bourgneuf-la-Forêt
Espanol :
Bienvenido al Mercado de Navidad ? Le Bourgneuf-la-Forêt
