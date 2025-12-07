Marché de Noël Bourgon Bourgon
Marché de Noël Bourgon Bourgon dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël Bourgon
Bourgon Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Marché de Noël de Bourgon
L’Union Sportive, Culturelle et de Loisirs de Bourgon propose son marché de Noël, entre 10 h et 17 h. Au programme une trentaine d’exposants, des stands de dégustation, un concert gratuit dans l’église Saint-Pierre ou encore démonstration de Hip Hop. .
Bourgon 53410 Mayenne Pays de la Loire usclb-bourgon@orange.fr
English :
Bourgon Christmas Market
German :
Weihnachtsmarkt in Bourgon
Italiano :
Mercatino di Natale di Bourgon
Espanol :
Mercado navideño Bourgon
L’événement Marché de Noël Bourgon Bourgon a été mis à jour le 2025-11-19 par LAVAL TOURISME