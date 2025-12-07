Marché de Noël Bourgon

Bourgon Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Marché de Noël de Bourgon

L’Union Sportive, Culturelle et de Loisirs de Bourgon propose son marché de Noël, entre 10 h et 17 h. Au programme une trentaine d’exposants, des stands de dégustation, un concert gratuit dans l’église Saint-Pierre ou encore démonstration de Hip Hop. .

Bourgon 53410 Mayenne Pays de la Loire usclb-bourgon@orange.fr

English :

Bourgon Christmas Market

German :

Weihnachtsmarkt in Bourgon

Italiano :

Mercatino di Natale di Bourgon

Espanol :

Mercado navideño Bourgon

