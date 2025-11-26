Marché de Noël Bourgueil
Marché de Noël Bourgueil mercredi 26 novembre 2025.
Marché de Noël
Place des Halles Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26 14:00:00
fin : 2025-11-26 17:00:00
Date(s) :
2025-11-26
Le Marché de Noël de l’EHPAD de Bourgueil revient pour sa 5ème édition.
Rendez-vous le mercredi 26 novembre 2025 de 14h à 17h au 40 avenue de Reimlingen, 37140 Bourgueil.
Au programme
De nombreux exposants
Le passage du Père Noël
Gourmandises, artisanat et décorations
Une tombola
Un moment convivial à partager autour de la magie de Noël. .
Place des Halles Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 70 93
English :
The Bourgueil EHPAD Christmas Market is back for its 5th edition.
See you on Wednesday, November 26, 2025 from 2pm to 5pm
On the program:
Numerous exhibitors
Santa’s visit
Delicacies, crafts and decorations
A tombola
German :
Der Weihnachtsmarkt des Pflegeheims EHPAD in Bourgueil findet zum fünften Mal statt.
Wir treffen uns am Mittwoch, den 26. November 2025 von 14 bis 17 Uhr
Auf dem Programm stehen
Zahlreiche Aussteller
Der Auftritt des Weihnachtsmanns
Leckereien, Kunsthandwerk und Dekorationen
Eine Tombola
Italiano :
Il Mercatino di Natale di Bourgueil EHPAD torna per la sua quinta edizione.
Ci vediamo mercoledì 26 novembre 2025 dalle 14.00 alle 17.00
In programma:
Molti espositori
Visita di Babbo Natale
Prelibatezze, artigianato e decorazioni
Una tombola
Espanol :
El Mercado de Navidad EHPAD de Bourgueil vuelve en su 5ª edición.
Nos vemos el miércoles 26 de noviembre de 2025 de 14:00 a 17:00
En el programa:
Numerosos expositores
Visita de Papá Noel
Delicias, artesanía y decoración
Una tómbola
L’événement Marché de Noël Bourgueil a été mis à jour le 2025-10-31 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE