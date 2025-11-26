Marché de Noël Bourgueil

Marché de Noël

Place des Halles Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-26 14:00:00

fin : 2025-11-26 17:00:00

2025-11-26

Le Marché de Noël de l’EHPAD de Bourgueil revient pour sa 5ème édition.

Rendez-vous le mercredi 26 novembre 2025 de 14h à 17h au 40 avenue de Reimlingen, 37140 Bourgueil.

Au programme

De nombreux exposants

Le passage du Père Noël

Gourmandises, artisanat et décorations

Une tombola

Un moment convivial à partager autour de la magie de Noël. .

Place des Halles Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 70 93

English :

The Bourgueil EHPAD Christmas Market is back for its 5th edition.

See you on Wednesday, November 26, 2025 from 2pm to 5pm

On the program:

Numerous exhibitors

Santa’s visit

Delicacies, crafts and decorations

A tombola

German :

Der Weihnachtsmarkt des Pflegeheims EHPAD in Bourgueil findet zum fünften Mal statt.

Wir treffen uns am Mittwoch, den 26. November 2025 von 14 bis 17 Uhr

Auf dem Programm stehen

Zahlreiche Aussteller

Der Auftritt des Weihnachtsmanns

Leckereien, Kunsthandwerk und Dekorationen

Eine Tombola

Italiano :

Il Mercatino di Natale di Bourgueil EHPAD torna per la sua quinta edizione.

Ci vediamo mercoledì 26 novembre 2025 dalle 14.00 alle 17.00

In programma:

Molti espositori

Visita di Babbo Natale

Prelibatezze, artigianato e decorazioni

Una tombola

Espanol :

El Mercado de Navidad EHPAD de Bourgueil vuelve en su 5ª edición.

Nos vemos el miércoles 26 de noviembre de 2025 de 14:00 a 17:00

En el programa:

Numerosos expositores

Visita de Papá Noel

Delicias, artesanía y decoración

Una tómbola

