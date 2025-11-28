Marché de Noël Bourgueil
Marché de Noël Bourgueil vendredi 28 novembre 2025.
Marché de Noël
27 Avenue de Reimlingen Bourgueil Indre-et-Loire
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-11-28 16:00:00
fin : 2025-11-28 20:00:00
Début : 2025-11-28 16:00:00
fin : 2025-11-28 20:00:00
Date(s) :
2025-11-28
Venez profiter d’un moment convivial et festif idées cadeaux, produits locaux, décorations, gourmandises…
L’ambiance de Noël sera au rendez-vous !
Partagez l’événement et invitez vos amis pour faire de ce marché un moment magique !
27 Avenue de Reimlingen Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 71 56
English :
Come and enjoy a convivial and festive moment: gift ideas, local products, decorations, delicacies?
The Christmas atmosphere is guaranteed!
Share the event and invite your friends to make this a magical time!
German :
Kommen Sie und genießen Sie einen geselligen und festlichen Moment: Geschenkideen, lokale Produkte, Dekorationen, Leckereien?
Die Weihnachtsstimmung ist garantiert!
Teilen Sie die Veranstaltung und laden Sie Ihre Freunde ein, um diesen Markt zu einem magischen Moment zu machen!
Italiano :
Venite a godervi l’atmosfera di festa, con idee regalo, prodotti locali, decorazioni e prelibatezze?
Sarete in pieno spirito natalizio!
Condividete l’evento e invitate i vostri amici per rendere questo mercatino magico!
Espanol :
Venga y disfrute del ambiente festivo, con ideas para regalos, productos locales, decoración y delicias?
¡Te invadirá el espíritu navideño!
¡Comparte el evento e invita a tus amigos para hacer de éste un mercado mágico!
L’événement Marché de Noël Bourgueil a été mis à jour le 2025-11-18 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE