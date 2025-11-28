Marché de Noël

27 Avenue de Reimlingen Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 16:00:00

fin : 2025-11-28 20:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Venez profiter d’un moment convivial et festif idées cadeaux, produits locaux, décorations, gourmandises…

L’ambiance de Noël sera au rendez-vous !

Partagez l’événement et invitez vos amis pour faire de ce marché un moment magique !

Venez profiter d’un moment convivial et festif idées cadeaux, produits locaux, décorations, gourmandises…

L’ambiance de Noël sera au rendez-vous !

Partagez l’événement et invitez vos amis pour faire de ce marché un moment magique ! .

27 Avenue de Reimlingen Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 71 56

English :

Come and enjoy a convivial and festive moment: gift ideas, local products, decorations, delicacies?

The Christmas atmosphere is guaranteed!

Share the event and invite your friends to make this a magical time!

German :

Kommen Sie und genießen Sie einen geselligen und festlichen Moment: Geschenkideen, lokale Produkte, Dekorationen, Leckereien?

Die Weihnachtsstimmung ist garantiert!

Teilen Sie die Veranstaltung und laden Sie Ihre Freunde ein, um diesen Markt zu einem magischen Moment zu machen!

Italiano :

Venite a godervi l’atmosfera di festa, con idee regalo, prodotti locali, decorazioni e prelibatezze?

Sarete in pieno spirito natalizio!

Condividete l’evento e invitate i vostri amici per rendere questo mercatino magico!

Espanol :

Venga y disfrute del ambiente festivo, con ideas para regalos, productos locales, decoración y delicias?

¡Te invadirá el espíritu navideño!

¡Comparte el evento e invita a tus amigos para hacer de éste un mercado mágico!

L’événement Marché de Noël Bourgueil a été mis à jour le 2025-11-18 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE