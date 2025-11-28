Marché de Noël Bourgueil

Marché de Noël

Place des Halles Bourgueil Indre-et-Loire

2025-11-28 16:00:00

2025-11-28 21:00:00

2025-11-28

Exposants de produits locaux et ou artisanaux en lien avec les fêtes de fin d’année

Décoration commune du sapin place des Halles chacun apporte une décoration de 16h30 à 18h

Chocolat chaud offert aux enfants de 17h à 18h

Animations, rencontre avec le père Noël petite restauration et boissons c

17h ouverture décoration citoyenne du sapin de Noël et chocolat chaud offert aux enfants, lancement des illuminations de Noël, chants des enfants des écoles et de l’école de musique, concert la chorale Voice For Gospel dans l’Eglise. .

Place des Halles Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 25 00 contact@bourgueil.fr

Exhibitors of local products and/or crafts related to the festive season

5pm ? opening decorating of the Christmas tree and hot chocolate for children, launch of Christmas lights, singing by schoolchildren and the music school, concert by the Voice F choir

Aussteller von lokalen und oder handwerklichen Produkten in Verbindung mit den Feierlichkeiten zum Jahresende

17h ? Eröffnung Bürgerschmuck des Weihnachtsbaums und heiße Schokolade für die Kinder, Start der Weihnachtsbeleuchtung, Gesang der Kinder aus den Schulen und der Musikschule, Konzert

Espositori di prodotti locali e/o artigianali legati alle festività

ore 17:00 ? Apertura/addobbo dell’albero di Natale e cioccolata calda per i bambini, accensione delle luci natalizie, canti dei bambini delle scuole e della scuola di musica, concerto del coro Voice F

Expositores de productos locales y/o artesanales relacionados con la época festiva

17.00 h ? inauguración decoración del árbol de Navidad y chocolate caliente para los niños, lanzamiento de las luces de Navidad, canto de los niños de las escuelas y de la escuela de música, concierto del coro Vo

