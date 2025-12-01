Marché de Noël Salle des Fêtes Bourguenolles
Marché de Noël Salle des Fêtes Bourguenolles dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des Fêtes Le bourg Bourguenolles Manche
Marché de Noël led imanche 14 décembre, de 10h à 18h à la Salle des fêtes de Bourguenolles.
Présence du Père Noël et lectures de contes à 11h, 14h et 16h
Plus de 20 exposants déco, gourmandises, artisanat…
Et bien sûr… notre fameuse TARTIFLETTE !
Crêpes, gaufres, vin chaud, animations, surprises… tout pour passer une super journée en famille ! .
Salle des Fêtes Le bourg Bourguenolles 50800 Manche Normandie +33 6 77 36 14 01 ape.bll50@gmail.com
