Marché de Noël Salle des Fêtes Bourguenolles

Marché de Noël led imanche 14 décembre, de 10h à 18h à la Salle des fêtes de Bourguenolles.

Présence du Père Noël et lectures de contes à 11h, 14h et 16h

Plus de 20 exposants déco, gourmandises, artisanat…

Et bien sûr… notre fameuse TARTIFLETTE !

Crêpes, gaufres, vin chaud, animations, surprises… tout pour passer une super journée en famille ! .

Salle des Fêtes Le bourg Bourguenolles 50800 Manche Normandie +33 6 77 36 14 01 ape.bll50@gmail.com

