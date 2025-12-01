Marché de Noël Bourguenolles

Marché de Noël

Salle des fêtes Bourguenolles Manche

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Marché de Noël de Bourguenolles.

Animations et visite du Père Noël.

Tartiflette, crêpes, gaufres, vin chaud…

Organisé par l’APE. .

Salle des fêtes Bourguenolles 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 05 69

