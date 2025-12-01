Marché de Noël Bourguenolles
Marché de Noël Bourguenolles dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Bourguenolles Manche
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Marché de Noël de Bourguenolles.
Animations et visite du Père Noël.
Tartiflette, crêpes, gaufres, vin chaud…
Organisé par l’APE. .
Salle des fêtes Bourguenolles 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 05 69
