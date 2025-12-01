Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Bourguenolles

Marché de Noël Bourguenolles dimanche 14 décembre 2025.

Marché de Noël

Salle des fêtes Bourguenolles Manche

Tarif : – –

Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :
2025-12-14

Marché de Noël de Bourguenolles.
Animations et visite du Père Noël.
Tartiflette, crêpes, gaufres, vin chaud…
Organisé par l’APE.   .

Salle des fêtes Bourguenolles 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 05 69 

