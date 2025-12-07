Marché de Noël rue du 19 mars 1962 Bournoncle-Saint-Pierre

Marché de Noël

rue du 19 mars 1962 Salle Pierre Gayte Bournoncle-Saint-Pierre Haute-Loire

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Nombreux stands, nombreux artisans, boite aux lettre spécial Père-Noël

rue du 19 mars 1962 Salle Pierre Gayte Bournoncle-Saint-Pierre 43360 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 01 20

English :

Many stalls, many craftsmen, special Santa Claus letter box

