Marché de Noël rue du 19 mars 1962 Bournoncle-Saint-Pierre dimanche 7 décembre 2025.
rue du 19 mars 1962 Salle Pierre Gayte Bournoncle-Saint-Pierre Haute-Loire
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
Nombreux stands, nombreux artisans, boite aux lettre spécial Père-Noël
.
rue du 19 mars 1962 Salle Pierre Gayte Bournoncle-Saint-Pierre 43360 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 01 20
English :
Many stalls, many craftsmen, special Santa Claus letter box
L’événement Marché de Noël Bournoncle-Saint-Pierre a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne