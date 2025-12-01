Marché de Noël/ Bourse aux Jouets et aux vêtements Magny-Vernois
Marché de Noël/ Bourse aux Jouets et aux vêtements Magny-Vernois dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël/ Bourse aux Jouets et aux vêtements
20 Grande Rue Magny-Vernois Haute-Saône
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Venez découvrir le Marché de Noël et la Bourse aux jouets et vêtements à Magny-Vernois le dimanche 14 décembre 2025, de 9h à 18h. Au programme stands d’artisans, vin chaud, animations de Noël, vente de jouets d’occasion et élection du pull moche. Ambiance festive garantie ! .
20 Grande Rue Magny-Vernois 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 76 65 72
