Marché de Noël Bourse aux Jouets et Vêtements Vielleville Mourioux-Vieilleville

Marché de Noël Bourse aux Jouets et Vêtements
Vielleville Salle 1000 Club Mourioux-Vieilleville Creuse
Marché de Noël, Bourse aux Jouets et Vêtements
Producteurs locaux, artisans créateurs,
Présence du Père Noël !
Maquillage, photos,
Food truck, buvette,
Nombreuses surprises ! .
Vielleville Salle 1000 Club Mourioux-Vieilleville 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 51 08 32 ape-mourioux@gmail.com
