Marché de Noël Bourse aux Jouets et Vêtements Vielleville Mourioux-Vieilleville

Marché de Noël Bourse aux Jouets et Vêtements

Vielleville Salle 1000 Club Mourioux-Vieilleville Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Marché de Noël, Bourse aux Jouets et Vêtements

Producteurs locaux, artisans créateurs,

Présence du Père Noël !

Maquillage, photos,

Food truck, buvette,

Nombreuses surprises ! .

Vielleville Salle 1000 Club Mourioux-Vieilleville 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 51 08 32 ape-mourioux@gmail.com

English : Marché de Noël Bourse aux Jouets et Vêtements

German : Marché de Noël Bourse aux Jouets et Vêtements

Italiano :

Espanol : Marché de Noël Bourse aux Jouets et Vêtements

L’événement Marché de Noël Bourse aux Jouets et Vêtements Mourioux-Vieilleville a été mis à jour le 2025-10-30 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse