Marché de Noël Bourse aux Jouets et Vêtements Vielleville Mourioux-Vieilleville dimanche 30 novembre 2025.

Vielleville Salle 1000 Club Mourioux-Vieilleville Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30

2025-11-30

Marché de Noël, Bourse aux Jouets et Vêtements
Producteurs locaux, artisans créateurs,
Présence du Père Noël !
Maquillage, photos,
Food truck, buvette,
Nombreuses surprises !   .

Vielleville Salle 1000 Club Mourioux-Vieilleville 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 51 08 32  ape-mourioux@gmail.com

