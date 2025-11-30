MARCHÉ DE NOËL

Boutenac Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

L’association du Comité de sauvegrade de Saint Siméon prépare les fêtes de fin d’année !

Une quinzaine d’exposants sera présent sur la marché. Vous retrouverez parmi-eux des artisans, créateurs et producteurs locaux.

Une buvette sera ouverte avec boissons chaudes et petite restauration.

Boutenac 11200 Aude Occitanie +33 6 13 47 40 28 chapellesaintsimeon@gmail.com

English :

The Saint Simeon Comité de Sauvegarde association is gearing up for the festive season!

Around 15 exhibitors will be present at the market. Among them you’ll find local craftsmen, designers and producers.

A refreshment stall will be open with hot drinks and snacks.

German :

Die Vereinigung des Comité de sauvegrade de Saint Siméon bereitet sich auf die Feiertage vor!

Etwa 15 Aussteller werden auf dem Markt vertreten sein. Unter ihnen finden Sie: Kunsthandwerker, Designer und lokale Produzenten.

Es gibt einen Imbissstand mit heißen Getränken und kleinen Snacks.

Italiano :

L’associazione Saint Siméon Comité de Sauvegarde si sta preparando per le feste!

Una quindicina di espositori saranno presenti al mercato. Si tratta di artigiani, designer e produttori locali.

Ci sarà anche un punto di ristoro che servirà bevande calde e snack.

Espanol :

La asociación Saint Siméon Comité de Sauvegarde se prepara para las fiestas

Unos quince expositores estarán presentes en el mercado. Entre ellos habrá artesanos, diseñadores y productores locales.

También habrá un puesto de bebidas calientes y tentempiés.

