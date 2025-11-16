Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël rue de Touvent Boutenac-Touvent

Marché de Noël rue de Touvent Boutenac-Touvent dimanche 16 novembre 2025.

Marché de Noël

rue de Touvent Salle associative Boutenac-Touvent Charente-Maritime

Début : 2025-11-16 10:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-16

Marché de Noël organisé par l’association Forme et Loisirs toute la journée à la salle associative.
Exposition vente travaux manuels et artisanaux.
rue de Touvent Salle associative Boutenac-Touvent 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 

English :

Christmas market organized by the association Forme et Loisirs all day long at the salle associative.
Exhibition and sale of handicrafts.

German :

Weihnachtsmarkt, organisiert vom Verein Forme et Loisirs, den ganzen Tag über in der Salle associative.
Ausstellung Verkauf von Handarbeiten und Kunsthandwerk.

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato dall’associazione Forme et Loisirs per tutto il giorno nella sala comunale.
Esposizione e vendita di prodotti artigianali.

Espanol :

Mercado de Navidad organizado por la asociación Forme et Loisirs durante todo el día en el salón comunal.
Exposición y venta de artesanía.

