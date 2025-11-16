Marché de Noël rue de Touvent Boutenac-Touvent
Marché de Noël
rue de Touvent Salle associative Boutenac-Touvent Charente-Maritime
Début : 2025-11-16 10:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
2025-11-16
Marché de Noël organisé par l’association Forme et Loisirs toute la journée à la salle associative.
Exposition vente travaux manuels et artisanaux.
rue de Touvent Salle associative Boutenac-Touvent 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 71 43 20 80
English :
Christmas market organized by the association Forme et Loisirs all day long at the salle associative.
Exhibition and sale of handicrafts.
German :
Weihnachtsmarkt, organisiert vom Verein Forme et Loisirs, den ganzen Tag über in der Salle associative.
Ausstellung Verkauf von Handarbeiten und Kunsthandwerk.
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato dall’associazione Forme et Loisirs per tutto il giorno nella sala comunale.
Esposizione e vendita di prodotti artigianali.
Espanol :
Mercado de Navidad organizado por la asociación Forme et Loisirs durante todo el día en el salón comunal.
Exposición y venta de artesanía.
L’événement Marché de Noël Boutenac-Touvent a été mis à jour le 2025-10-28 par Royan Atlantique