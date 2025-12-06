Marché de noel

Place de la liberté Bouzonville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

le Marché de Noël de l’APE

Découvrez la magie de Noël avec nos créations uniques objets faits main par les enfants de l’école, pièces artisanales de créatrices passionnées et délicieux biscuits festifs !Tout public

0 .

Place de la liberté Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 6 99 58 19 32

English :

aPE Christmas Market

Discover the magic of Christmas with our unique creations: handmade objects by school children, handcrafted pieces by passionate designers and delicious festive cookies!

L’événement Marché de noel Bouzonville a été mis à jour le 2025-12-03 par TROIS FRONTIERES TOURISME