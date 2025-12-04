Marché de Noël Bozouls
Marché de Noël Bozouls dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
rue Elie Plegat Bozouls Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Venez vivre la magie de Noël à Bozouls, marché féérique, artisanat local et ambiance chaleureuse vous attendent !
80 exposants créateurs, artisans et producteurs
Dégustation d’huîtres et escargots sur place (possible d’emporter)
Pour les enfants jeu gonflable, maquillage, balades en poney
Vin chaud, chocolat chaud, restauration sur place. .
rue Elie Plegat Bozouls 12340 Aveyron Occitanie aobozoulsbasket@gmx.fr
English :
Come and experience the magic of Christmas in Bozouls, with its magical market, local crafts and warm atmosphere!
