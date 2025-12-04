Marché de Noël

rue Elie Plegat Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Venez vivre la magie de Noël à Bozouls, marché féérique, artisanat local et ambiance chaleureuse vous attendent !

80 exposants créateurs, artisans et producteurs

Dégustation d’huîtres et escargots sur place (possible d’emporter)

Pour les enfants jeu gonflable, maquillage, balades en poney

Vin chaud, chocolat chaud, restauration sur place. .

rue Elie Plegat Bozouls 12340 Aveyron Occitanie aobozoulsbasket@gmx.fr

English :

Come and experience the magic of Christmas in Bozouls, with its magical market, local crafts and warm atmosphere!

L’événement Marché de Noël Bozouls a été mis à jour le 2025-12-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)