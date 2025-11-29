MARCHÉ DE NOËL Bram
MARCHÉ DE NOËL Bram samedi 29 novembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL
Place Carnot Bram Aude
Début : 2025-11-29 08:30:00
fin : 2025-11-29 18:00:00
2025-11-29
La magie de Noël ! Cette période de l’année fait rêver les petits comme les grands, l’ambiance est réconfortante et met tout le monde de bonne humeur !
Pour préparer vos cadeaux et passer un bon moment en famille ou entre amis, l’association Bram Loisirs vous propose un marché de Noël le samedi 29 novembre dans les halles Claude Nougaro.
Des stands de brocante, de livres et de travaux manuels vous attendent.
Venez nombreux à cet événement festif, gourmand et convivial.
Entrée libre.
Place Carnot Bram 11150 Aude Occitanie +33 7 67 78 26 98 biz.marcelle@gmail.com
English :
The magic of Christmas! This time of year is a dream come true for young and old alike, with a comforting atmosphere that puts everyone in a good mood!
To help you prepare your presents and have a great time with family and friends, the Bram Loisirs association is hosting a Christmas market on Saturday November 29 in the Halles Claude Nougaro.
Stalls selling second-hand goods, books and handicrafts await you.
Come one, come all to this festive, gourmet and convivial event.
Admission free.
German :
Der Zauber von Weihnachten! Diese Zeit des Jahres lässt Groß und Klein träumen, die Stimmung ist herzerwärmend und macht allen gute Laune!
Um Ihre Geschenke vorzubereiten und eine schöne Zeit mit der Familie oder Freunden zu verbringen, bietet Ihnen der Verein Bram Loisirs am Samstag, den 29. November einen Weihnachtsmarkt in den Hallen von Claude Nougaro an.
Es erwarten Sie Stände mit Trödel, Büchern und Handarbeiten.
Kommen Sie zahlreich zu dieser festlichen, leckeren und geselligen Veranstaltung.
Eintritt frei.
Italiano :
La magia del Natale! Questo periodo dell’anno è un sogno che si avvera per grandi e piccini, l’atmosfera è confortante e mette tutti di buon umore!
Per aiutarvi a preparare i regali e a divertirvi con la famiglia e gli amici, l’associazione Bram Loisirs organizza un mercatino di Natale sabato 29 novembre nelle Halles Claude Nougaro.
Ci saranno bancarelle di oggetti di seconda mano, libri e oggetti di artigianato.
Venite tutti a questo evento festivo, gastronomico e conviviale.
Ingresso libero.
Espanol :
La magia de la Navidad Esta época del año es un sueño hecho realidad para grandes y pequeños, con un ambiente reconfortante que pone a todos de buen humor
Para ayudarle a preparar sus regalos y pasarlo en grande con la familia y los amigos, la asociación Bram Loisirs organiza un mercado navideño el sábado 29 de noviembre en las Halles Claude Nougaro.
Habrá puestos de segunda mano, libros y artesanía.
Vengan todos a este evento festivo, gastronómico y de convivencia.
Entrada gratuita.
L’événement MARCHÉ DE NOËL Bram a été mis à jour le 2025-11-21 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Au Coeur des Collines Cathares