Marché de Noël Place du 11 novembre Branne
Marché de Noël Place du 11 novembre Branne samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Place du 11 novembre Allée des Amours Branne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
De nombreux exposants seront présents: artisanat, gastronomie, créateurs, APE des Petit Brannais, bien-être, bijoux … sous la halle du marché
– Petite rando, rdv à 9h à l’office du tourisme
– Photographe
– Présence du père Noël à 15h30
– Animations de rue à 11h30, 15h30 et 16h30. .
Place du 11 novembre Allée des Amours Branne 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine fab.branne@gmail.com
English : Marché de Noël
German : Marché de Noël
Italiano :
Espanol : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Branne a été mis à jour le 2025-11-10 par OT Castillon-Pujols