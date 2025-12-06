Marché de Noël Place du 11 novembre Branne

Marché de Noël

Place du 11 novembre Allée des Amours Branne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

De nombreux exposants seront présents: artisanat, gastronomie, créateurs, APE des Petit Brannais, bien-être, bijoux … sous la halle du marché

– Petite rando, rdv à 9h à l’office du tourisme

– Photographe

– Présence du père Noël à 15h30

– Animations de rue à 11h30, 15h30 et 16h30. .

Place du 11 novembre Allée des Amours Branne 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine fab.branne@gmail.com

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Branne a été mis à jour le 2025-11-10 par OT Castillon-Pujols