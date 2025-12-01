Marché de Noël Bréhain

Marché de Noël

Vente de décorations de Noël crées par les enfants et les bénévoles.

Animations.

Espace restauration, boissons, gâteaux …Tout public

Bréhain 57340 Moselle Grand Est crapaudsdeneufchere@gmail.com

English :

Sale of Christmas decorations created by children and volunteers.

Entertainment.

Catering area, drinks, cakes…

German :

Verkauf von Weihnachtsdekorationen, die von Kindern und Freiwilligen gestaltet wurden.

Animationen.

Gastronomiebereich, Getränke, Kuchen …

Italiano :

Vendita di decorazioni natalizie create da bambini e volontari.

Intrattenimento.

Area catering, bevande, torte, ecc.

Espanol :

Venta de adornos navideños creados por niños y voluntarios.

Animación.

Zona de catering, bebidas, pasteles, etc.

