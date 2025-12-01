Marché de Noël Bréhain

Marché de Noël Bréhain samedi 13 décembre 2025.

Bréhain Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 14:00:00
Vente de décorations de Noël crées par les enfants et les bénévoles.
Animations.
Espace restauration, boissons, gâteaux …Tout public
Bréhain 57340 Moselle Grand Est   crapaudsdeneufchere@gmail.com

English :

Sale of Christmas decorations created by children and volunteers.
Entertainment.
Catering area, drinks, cakes…

German :

Verkauf von Weihnachtsdekorationen, die von Kindern und Freiwilligen gestaltet wurden.
Animationen.
Gastronomiebereich, Getränke, Kuchen …

Italiano :

Vendita di decorazioni natalizie create da bambini e volontari.
Intrattenimento.
Area catering, bevande, torte, ecc.

Espanol :

Venta de adornos navideños creados por niños y voluntarios.
Animación.
Zona de catering, bebidas, pasteles, etc.

L’événement Marché de Noël Bréhain a été mis à jour le 2025-11-15 par OT DU PAYS SAULNOIS