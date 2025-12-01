Marché de Noël Bréhain
Marché de Noël Bréhain samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Bréhain Moselle
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Vente de décorations de Noël crées par les enfants et les bénévoles.
Animations.
Espace restauration, boissons, gâteaux …Tout public
Bréhain 57340 Moselle Grand Est crapaudsdeneufchere@gmail.com
English :
Sale of Christmas decorations created by children and volunteers.
Entertainment.
Catering area, drinks, cakes…
German :
Verkauf von Weihnachtsdekorationen, die von Kindern und Freiwilligen gestaltet wurden.
Animationen.
Gastronomiebereich, Getränke, Kuchen …
Italiano :
Vendita di decorazioni natalizie create da bambini e volontari.
Intrattenimento.
Area catering, bevande, torte, ecc.
Espanol :
Venta de adornos navideños creados por niños y voluntarios.
Animación.
Zona de catering, bebidas, pasteles, etc.
L’événement Marché de Noël Bréhain a été mis à jour le 2025-11-15 par OT DU PAYS SAULNOIS