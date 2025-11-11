Marché de Noël Rue du Général de Gaulle Bréhal

Marché de Noël

Rue du Général de Gaulle Halle au blé Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13

Une quarantaine d’exposants proposeront produits du terroir, fabrications artisanales, créations originales, coffrets de Noël, l’occasion de trouver des idées de cadeaux à mettre au pied du sapin.

En parallèle, des animations gratuites tout le week-end, avec piste de luge géante, manège XXL gratuit toute la journée pour les enfants, maquillage, atelier créatif de Noël, bulles géantes de savon, balade des Pères Noël le dimanche matin dans les rues de Bréhal, et arrivée du Père Noël le samedi à partir de 16h avec la batucada Yakasambé. Le dimanche à 16h arrivée de la Gangstar fanfare. Quatre lutins musiciens vont vous faire rêver, rire, danser, chanter avec leur répertoire varié composé de reprises de chansons de noël revisitées et de leurs créations festives. Le dimanche à 12h, les commerçants proposeront le tirage au sort de la quinzaine commerciale.

Samedi 10h à 18h30 Dimanche 10h à 18h. Restauration sur place .

Rue du Général de Gaulle Halle au blé Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@brehal.fr

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Bréhal a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Granville Terre et Mer