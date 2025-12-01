Marché de Noël Espace Jean Saulnier Bréhan

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Espace Jean Saulnier 4 Rue Jean de Beaumanoir Bréhan Morbihan

Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Marché de Noël organisé par l’association On S’Bouge à Bréhan.   .

Espace Jean Saulnier 4 Rue Jean de Beaumanoir Bréhan 56580 Morbihan Bretagne +33 6 11 50 69 20 

