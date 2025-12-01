Marché de Noël Espace Jean Saulnier Bréhan
Marché de Noël Espace Jean Saulnier Bréhan dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Espace Jean Saulnier 4 Rue Jean de Beaumanoir Bréhan Morbihan
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Marché de Noël organisé par l’association On S’Bouge à Bréhan. .
Espace Jean Saulnier 4 Rue Jean de Beaumanoir Bréhan 56580 Morbihan Bretagne +33 6 11 50 69 20
