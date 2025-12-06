Marché de Noël

Le bourg Bressolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Marché de Noël en extérieur.

Sur place, créateurs, artisans, commerçants.

Le bourg Bressolles 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 91 76 96 lebressollois.epicerie03@gmail.com

English :

Outdoor Christmas market.

On site, designers, craftsmen, shopkeepers.

German :

Weihnachtsmarkt im Freien.

Vor Ort: Designer, Kunsthandwerker, Händler.

Italiano :

Mercatino di Natale all’aperto.

Designer, artigiani e negozianti in loco.

Espanol :

Mercado navideño al aire libre.

Diseñadores, artesanos y comerciantes in situ.

L’événement Marché de Noël Bressolles a été mis à jour le 2025-11-13 par Office du tourisme de Moulins & sa région