Marché de Noël Bressolles
Marché de Noël Bressolles samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Le bourg Bressolles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Marché de Noël en extérieur.
Sur place, créateurs, artisans, commerçants.
.
Le bourg Bressolles 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 91 76 96 lebressollois.epicerie03@gmail.com
English :
Outdoor Christmas market.
On site, designers, craftsmen, shopkeepers.
German :
Weihnachtsmarkt im Freien.
Vor Ort: Designer, Kunsthandwerker, Händler.
Italiano :
Mercatino di Natale all’aperto.
Designer, artigiani e negozianti in loco.
Espanol :
Mercado navideño al aire libre.
Diseñadores, artesanos y comerciantes in situ.
L’événement Marché de Noël Bressolles a été mis à jour le 2025-11-13 par Office du tourisme de Moulins & sa région