Marché de Noël Bretteville-sur-Laize
Marché de Noël Bretteville-sur-Laize samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Place de la Mairie Bretteville-sur-Laize Calvados
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-11-29 11:00:00
fin : 2025-11-29 19:30:00
Date(s) :
2025-11-29
Au programme Manège pour enfants Food truck ED Traiteur Buvette et vin chaud Tour en calèche avec le père Noël de 14h-17h Croustillants et Barbe à papa Idées cadeaux avec de nombreux exposants Feu d’Artifice en clôture à 20 h !
Le SAMEDI 29 NOVEMBRE de 11h à 19h30 !
Place de la Mairie Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie
English :
On the program: children’s merry-go-round ED Traiteur food truck refreshments and mulled wine horse-drawn carriage ride with Santa Claus from 2pm to 5pm crispies and cotton candy gift ideas from numerous exhibitors closing fireworks display at 8pm!
SATURDAY NOVEMBER 29 from 11am to 7:30pm!
German : Marché de Noël
Auf dem Programm stehen: Kinderkarussell Foodtruck ED Traiteur Getränke und Glühwein Kutschfahrt mit dem Weihnachtsmann von 14-17 Uhr Knuspriges Gebäck und Zuckerwatte Geschenkideen mit zahlreichen Ausstellern Feuerwerk zum Abschluss um 20 Uhr!
Am SAMSTAG, 29. NOVEMBER von 11 bis 19.30 Uhr!
Italiano :
In programma: giostra per bambini food truck ED Traiteur bar e vin brulé giro in carrozza con Babbo Natale dalle 14.00 alle 17.00 croccantini e zucchero filato idee regalo da numerosi espositori spettacolo pirotecnico per chiudere la serata alle 20.00!
SABATO 29 NOVEMBRE dalle 11.00 alle 19.30!
Espanol :
En el programa: Tiovivo infantil Camión de comida ED Traiteur Bar de refrescos y vino caliente Paseo en coche de caballos con Papá Noel de 14:00 a 17:00 Dulces crujientes y algodón de azúcar Ideas de regalos de numerosos expositores Castillo de fuegos artificiales para cerrar la velada a las 20:00
SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE de 11:00 a 19:30 h
