Marché de Noël Bretteville-sur-Laize

Marché de Noël

Place de la Mairie Bretteville-sur-Laize Calvados

Début : 2025-11-29 11:00:00

fin : 2025-11-29 19:30:00

2025-11-29

Au programme Manège pour enfants Food truck ED Traiteur Buvette et vin chaud Tour en calèche avec le père Noël de 14h-17h Croustillants et Barbe à papa Idées cadeaux avec de nombreux exposants Feu d’Artifice en clôture à 20 h !

Le SAMEDI 29 NOVEMBRE de 11h à 19h30 !

Place de la Mairie Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie

English :

On the program: children’s merry-go-round ED Traiteur food truck refreshments and mulled wine horse-drawn carriage ride with Santa Claus from 2pm to 5pm crispies and cotton candy gift ideas from numerous exhibitors closing fireworks display at 8pm!

SATURDAY NOVEMBER 29 from 11am to 7:30pm!

German : Marché de Noël

Auf dem Programm stehen: Kinderkarussell Foodtruck ED Traiteur Getränke und Glühwein Kutschfahrt mit dem Weihnachtsmann von 14-17 Uhr Knuspriges Gebäck und Zuckerwatte Geschenkideen mit zahlreichen Ausstellern Feuerwerk zum Abschluss um 20 Uhr!

Am SAMSTAG, 29. NOVEMBER von 11 bis 19.30 Uhr!

Italiano :

In programma: giostra per bambini food truck ED Traiteur bar e vin brulé giro in carrozza con Babbo Natale dalle 14.00 alle 17.00 croccantini e zucchero filato idee regalo da numerosi espositori spettacolo pirotecnico per chiudere la serata alle 20.00!

SABATO 29 NOVEMBRE dalle 11.00 alle 19.30!

Espanol :

En el programa: Tiovivo infantil Camión de comida ED Traiteur Bar de refrescos y vino caliente Paseo en coche de caballos con Papá Noel de 14:00 a 17:00 Dulces crujientes y algodón de azúcar Ideas de regalos de numerosos expositores Castillo de fuegos artificiales para cerrar la velada a las 20:00

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE de 11:00 a 19:30 h

