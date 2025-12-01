Marché de Noël Breuillet
Marché de Noël Breuillet mardi 16 décembre 2025.
Marché de Noël
Place de Lipkowski Breuillet Charente-Maritime
Début : 2025-12-16 09:00:00
fin : 2025-12-16 12:00:00
2025-12-16
Père Noël ; Chants de Noël ; Animations musicales ; Vin chaud
Place de Lipkowski Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 72 13 mairie@breuillet-17.fr
English : Marché de Noël
Santa Claus; Carols; Musical entertainment; Mulled wine
