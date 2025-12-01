Marché de Noël Breuillet

Marché de Noël

Place de Lipkowski Breuillet Charente-Maritime

Début : 2025-12-16 09:00:00

fin : 2025-12-16 12:00:00

2025-12-16

Père Noël ; Chants de Noël ; Animations musicales ; Vin chaud

Place de Lipkowski Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 72 13 mairie@breuillet-17.fr

English : Marché de Noël

Santa Claus; Carols; Musical entertainment; Mulled wine

