Marché de Noël Breuillet

Marché de Noël Breuillet mardi 16 décembre 2025.

Marché de Noël

Place de Lipkowski Breuillet Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16 09:00:00
fin : 2025-12-16 12:00:00

Date(s) :
2025-12-16

Père Noël ; Chants de Noël ; Animations musicales ; Vin chaud
  .

Place de Lipkowski Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 72 13  mairie@breuillet-17.fr

English : Marché de Noël

Santa Claus; Carols; Musical entertainment; Mulled wine

L’événement Marché de Noël Breuillet a été mis à jour le 2025-12-11 par Royan Atlantique